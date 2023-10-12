مؤتمر جماهيري لـ«مستقبل وطن» الشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية مؤتمر جماهيري، اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليم وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وأمين المحافظة، لمناقشة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور الهيئة البرلمانية، وأعضاء هيئة مكاتب المراكز، والمئات من الشباب، والشخصيات المؤثرة، وكبار العائلات بالشرقية.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وقال الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، نقف سويا رجلا واحدا، داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشيح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، عن قناعة راسخة، لأنه هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما تتطلبه السياسة الحالية من حنكة وخبرة عسكرية، وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف، ويشرف على تدبيرها أجهزة دولية بعينها لزعزعة استقرار الدول، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، تحقيقا لصالح وأهداف أولئك المتآمرين، ما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

ضرورة المشاركة والتواجد أمام اللجان الانتخابية

أكد «سليم» في كلمته أن المعركة الانتخابية المقبلة لرئاسة مصر لا تقبل القسمة على اثنين، وواجب علينا الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الدولة المصرية، لا سيما ونحن نعيش فترات عصيبة بالمنطقة، في ظل الصراعات الإقليمية التي أوضحت النوايا السيئة تجاه الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر في العشر سنوات الماضية.

وأشار إلى أن أمانات الحزب بكل مراكز المحافظة، تعمل يدا واحدة على التوعية تحت إشراف متخصصين من أساتذة الجامعة والنخب المثقفة سياسيا، لجذب الشباب والعائلات، بأهمية وضرورة المشاركة والتواجد أمام اللجان الانتخابية، لتكون رسالة أمام العالم كله، بأننا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية.

كما تقدم أمين الحزب بالشرقية، بالشكر لأمناء المراكز على مجهوداتهم المضنية، التي قدمت مشهد مشرف أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة.

يأتي المؤتمر الذي حضره قرابة الـ2500 شرقاوي من مختلف المراكز، ضمن فعاليات الحزب التنظيمية علي مستوى أمانات مصر، التي يشرف عليها النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة، ووضع خطة لدعوة المواطنين وجموع الشباب، لتأييده في السباق الانتخابي المقبل 2024.