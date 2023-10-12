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الرئيس السيسي يشهد عروض الفروسية بالأكاديمية العسكرية

كتب:

محمد عزالدين
05:56 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من عرض الخيول

جانب من عرض الخيول

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض الفروسية، حيث يستعرض فريق الفروسية للأكاديمية العسكرية مهارات رياضة الفروسية بمشاركة فرسان وفارسات نادي الفروسية للقوات المسلحة.

ويشارك فرسان الأكاديمية الحاصلون على بطولة الجمهورية والعديد من البطولات الدولية في قفز الحواجز.

وتتقدم مجموعة من الفرسان بتنفيذ التشكيلات الهندسية بدقة وتناغم واضحين.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

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