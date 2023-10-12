«المنشآت الفندقية»: 2750 يورو قيمة اشتراك أي فندق بمعرض جدة 2024

حددت غرفة المنشآت الفندقية، قيمة مشاركة أي فندق مصري بجناح وزارة السياحة والآثار بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر، المقرر انعقاده بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 حتى 30 يناير2024، بـ2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية.

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر أحد أكبر معارض الخليج

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، يعد واحدا من أكبر المعارض في السعودية ومنطقة الخليج من حيث جودة الخدمات وعدد الزائرين، كما يوفر للعارضين منصة B2B وB2C مميزة لعرض وجهات السفر والخدمات السياحية، والدخول لأسواق جديدة واستهداف عملاء جدد.

تأكيد المشاركة بالمعرض

أشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه فى حالة رغبة أي فندق في الاشتراك بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر المقرر إقامته بالسعودية يناير المقبل، عليه سداد قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرض، المقدرة بـ2750 يورو، حتى يتسنى للغرفة إفادة هيئة تنشيط السياحة بأعداد الفنادق المشاركة لاتخاذ اللازم، علما بأن الحجز سيكون بأولوية السداد.