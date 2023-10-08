المنشآت الفندقية تبدأ في طبع الكارنيهات الأمنية 2024 للعاملين بالفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة بصدد البدء في طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2024 للعاملين بالمنشآت الفندقية، لافتا إلى ضرورة قيام كل فندق بحذف الموظفين الذين قاموا بترك العمل بالفندق والتأكد من أن جميع الموظفين المدرجين على القاعدة لا يوجد من بينهم أي موظف لم يقدم الحالة الأمنية له واستيفاء بيانات.

إدخال بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على كافة فنادق الجمهورية أن إدخال بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية سيكون على النحو التالي:

كالآتي:

أولا: إدخال الرقم القومي بدقة.

ثانيا: الصور الشخصية «تكون بصيغة jpg على أن تكتب الصيغة small وتكون الصورة 6*4 ملونة وحديثة وتكون بدقة 300 بيكسل من برنامج إسكان».

ثالثا: اسم الموظف رباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

رابعا: إدخال اسم الأم ثلاثي كما هو مدون بشهادة الميلاد.

خامسا: إدخال العنوان كاملا كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، مع التأكيد على صحة بيانات المحافظة والمدينة.

سادسا: إدخال صورة بطاقة الرقم القومي بمكانها المحدد بالمنظومة.

آخر موعد لتعديل بيانات العاملين 31 أكتوبر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن آخر موعد لتعديل بيانات العاملين والانتهاء منها سيكون يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك حتى يتسنى للعاملين بوزارة الداخلية البدء في فحص بيانات الموظفين المدرجين على القاعدة، ومن ثم البدء في طباعة الكارنيهات من خلال مطابع الشرطة.