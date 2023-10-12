الأولى على الضباط الجامعيين في العلاج الطبيعي: حياتي تغيرت بعد الدراسة بالكلية الحربية

قالت ملازم تحت الاختبار، إسراء محمد أحمد رمضان، الأولى على الضباط الجامعيين في تخصص العلاج الطبيعي، والتي تخرجت وكُرمت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إنها عقب حصولها على بكالوريوس العلاج الطبيعي حرصت على الانضمام للدراسة في القوات المسلحة، موضحة أنها نشأت في منزل عسكري، وأن والدها هو لواء طبيب بالقوات المسلحة، وقد شجعها للتقديم في الكلية الحربية، كضابط متخصص.

وأضافت الملازم تحت الاختبار إسراء رمضان، في تصريح لـ«الوطن»، أنها تعلمت في الكلية الحربية المسؤولية، والاعتماد على الذات، والانضباط، والنظام في كل شيء، مشيرة: «أسلوب ونمط حياتي نفسه تغير بالكامل عقب الالتحاق للدراسة بالكلية الحربية خلال عام واحد فقط».

وعبرت عن سعادتها وفخرها بأنها الأولى على تخصص العلاج الطبيعي، مضيفة: «فخورة بأني شرفت أهلي، وطلعت الأولى في تخصصي، وفخورة بتكريمي من الرئيس».

ووجهت الملازم تحت الاختبار إسراء رمضان رسالة للفتيات المتاح لهم الدراسة في الكليات العسكرية من خريجي الجامعات المصرية المختلفة، بأن يتشجعوا للدراسة في الكلية الحربية، وألا يخافوا من الدراسة، مؤكدة فرصهم في النجاح، وأن يشرفوا بالانضمام للعمل في المؤسسة العسكرية المصرية.