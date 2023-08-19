السيسي: أقدر الجهود المبذولة والإعداد الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة لطلاب الكليات العسكرية قائلًا «سعيد بحديثي ولقائي معكم اليوم، أعلم أن الاختبارات النهائية انتهت بالكامل، وأتصور أننا نستعد لأمرين، وهما تخريج دفعات من الكليات العسكرية المختلفة واستقبال دفعات جديدة».

السيسي: نستعد لتخريج دفعات واستقبال دفعات جديدة في الكليات العسكرية

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم: « أطمئن عليكم من خلال المتابعة مع قادة القوات المسلحة ومدير الأكاديمية، ومن خلال الالتقاء بكم والحديث معكم، وكل يوم تقديري يزيد للجهد المبذول للإعداد الذي تبذله الأكاديمية في فترة مهمة مثل الفترة الحالية، خاصة أننا نكون في تطوير مستمر كل يوم».