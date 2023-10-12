نائب مدير الأكاديمية العسكرية للدفاع الجوي: إضافة برامج الميكاترونيكس والحواسب للكلية

أكد اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الدفاع الجوي، أن الكلية حريصة على مواصلة التحديث والتطوير بصورة دائمة لمجابهة التطوير والتحديث المستمر لأسلحة الدفاع الجوي، والتي تتميز بتكنولوجيا عالية للغاية، موضحًا أن التطوير يتم في العلوم والتدريب، مشيرًا إلى إضافة برنامجين دراسيين جدد في الكلية، وهما الميكاترونيكس والحواسب.

وأضاف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الدفاع الجوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الطالب يدرس 3 برامج داخل الكلية، وتم ربط الدراسات الهندسية بعلوم الدفاع الجوي، لتخريج ضابط قادر على إدارة معدات ووحدات فرعية بالعلم والانضباط.

وتوجه اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي، بالتهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا اهتمام إدارة الكلية بالعملية التوعوية لهم خلال الدراسة، ليكونوا على قدرٍ عالٍ من المعرفة والاطلاع لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية، وما يعيشه العالم من حروب الجيل الرابع والخمس اليوم.

وأوضح أن الكلية نفذت مسابقتين للبحث والابتكار على مستوى الجامعات والمدارس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الصدد، وتلقت الكلية أكثر من 120 فكرة بحثية من 700 باحث، فضلاً عن تنفيذ الكلية لمؤتمرات علمية دولية.

وأشار إلى أن كلية الدفاع الجوي ستنتقل من الإسكندرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة المقبلة، وأن طلابها يدرسون بكالوريوس الهندسة من خلال برنامج الساعات المعتمدة.

ولفت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تطوير قوات الدفاع الجوي باستمرار، ويتم تأهيل الضباط الجدد في الكلية لتخريج أجيال قادرة على التطوير والتحديث، والتعامل مع أحدث ما وصل إليه العلم في هذا الصدد.

وقال إن كلية الدفاع الجوي حصلت على درع الكفاءة البدنية للكليات العسكرية هذا العام، ما يؤكد الاهتمام باللياقة البدنية إضافة للعلمية للطالب.