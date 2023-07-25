كلية الدفاع الجوي تنظم المؤتمر العلمي الدولي للاتصالات «ITC-Egypt 2023»

في إطار اهتمام القوات المسلحة بالارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وتوفير كل السبل لمختلف فئات المجتمع لإطلاق مواهب الابتكار والإبداع في شتى المجالات العلمية، نظمت كلية الدفاع الجوي المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات (ITC-Egypt 2023)، بمشاركة العديد من كبار العلماء والمتخصصين والباحثين في مجال أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الجامعات المصرية والدولية وبدعم تقني من معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) أحد أبرز المؤسسات العلمية الدولية في المجالات الهندسية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة أ.د يحيى عنتر الرئيس الشرفي للمؤتمر رحب خلالها بالحضور، موضحاً الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يشهدها المؤتمر.

وأكّد اللواء أ.ح إيهاب الفيومي نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لكلية الدفاع الجوي الدعم والرعاية الكاملة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثي والتكنولوجي لطلبة كلية الدفاع الجوي لتخريج كوادر قادرة على الابتكار واستيعاب التطور العلمي الهائل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

وألقى الفريق محمـد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية المؤتمر الذي يسهم في توفير المناخ الملائم لإطلاق الإبداعات العلمية والاطلاع على أحدث النظم العالمية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام بالبحث العلمي وتنمية المبتكرات ورعاية الباحثين لتحقيق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والابتكار 2030.

تضمن المؤتمر، إلقاء العديد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وعقد عدد من الجلسات الحوارية لكبار العلماء في مجالات الاتصالات، وتنفيذ عدد من ورش العمل في مجالات الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار الحديثة، فضلاً عن مناقشة عدد من الأوراق البحثية بواسطة نخبه من العلماء المتخصصين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تمّ تنظيم معرضاً لمشاريع التخرج والأفكار البحثية المقدمة من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية وكلية الدفاع الجوي، والتي حظيت بإشادة من مختلف مستويات الحضور.

وشهدت الجلسة الختامية، تكريم عدد من العلماء المشاركين بالمؤتمر وتكريم أفضل الأوراق البحثية وأفضل المشاريع بعد اختيارهم من قبل اللجان العلمية المتخصصة.

حضر فعاليات المؤتمر، عددًا من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ورئيس جامعة دمنهور وعدد من ممثلي الوزارات والجامعات المصرية المختلفة.