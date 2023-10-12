أحمد العوضي يسلم جوائز الفائزين الـ10 في مسابقة «حق عرب» (صور)

التقى الفنان أحمد العوضي، الـ10 الفائزين، في المسابقة الأخيرة الذي أطلقها حول مسلسله الجديد «حق عرب» المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، حيث سلمهم الجوائز المالية، فيما تسلّم كل شخص 15 ألف جنيهًا.

ونشر أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة صور مع الفائزين، الخميس، وعلق عليها بقوله: «إخواتي العشرة الفايزين».

ويُشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان المُقبل، بمسلسل جديد، يحمل اسم «حق عرب»، وهو العمل الذي أطلق عنه مسابقة للجمهور، قبل أيام.

وكشف أحمد العوضي، أنّ مسلسل «حق عرب» يدور في إطار شعبي أكشن، ولا ينتمي للدراما الصعيدية كما يزعم البعض، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضير وتسكين الأدوار، فيما يعكف المؤلف محمود حمدان على كتابة المسلسل حاليًا، أما المخرج إسماعيل فاروق يواصل معاينة أماكن التصوير.