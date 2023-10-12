نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية: سننتقل إلى العاصمة الإدارية في وقت لاحق

أكد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية الحربية، استمرار العمل على التطوير والتحديث في الكلية الحربية، للتعامل مع الطلاب الملتحقين للدراسة بالكلية وفق آليات العصر، بحيث يتم تطبيق منظومة متطورة في كل شيء، بداية من التعليم النظري، والتوجيه، والبحث، والتطبيق العملي.

وأضاف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية الحربية، في تصريح لـ«الوطن»، أن الكلية الحربية تضم 9 مدارس تخرج ضباط لجميع أسلحة القوات المسلحة، وتم الاستقرار على دراسة الطلاب لتخصصات مدنية تخدم على مجال عملهم، بحيث يدرس الطلاب المنضمين لأسلحة المشاه والمدرعات والمدفعية وحرس الحدود والاستطلاع للاقتصاد والعلوم السياسية، ليتم توعيتهم وتثقيفهم حول العالم، وكيفية الإدارة، والتبعيات السياسية للأحداث أيًا كانت.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، أن الطلاب في مدرسة الإشارة والحرب الإلكترونية، يدرسون نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطلاب في مدرستي الإمداد والتموين، والأسلحة والذخيرة يدرسوا لوجستيات ونقل.

وأشار إلى أن الكلية الحربية تدرب الطالب ليستطيع أن يفكر، ويحلل، ويستنتج، ويختار ما بين البدائل، وصولا للخروج بقرار سليم، موضحًا أن الكلية الحربية ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في وقت لاحق.

وشدد على أن أهم معايير اختيار الطالب، هي اللياقة البدنية، والصحة النفسية، والصحة الجسمانية الجيدة، ومن ثم يعمل على تطوير سلوكه الفكري، وبناء شخصيته العسكرية، حتى يصبح ضابط من أفضل الضباط على مستوى العالم أجمع.

وأوضح أن اختبارات القبول في الكليات العسكرية أصبحت تجري بإدارات منفصلة، لا يوجد تواصل بين بعضها البعض، بما يضمن استحالة وجود وساطة في الاختبارات؛ فمن يجري الكشف النفسي، منفصل عن القومسيون الطبي، بخلاف اللجنة الرياضية، واللجنة النفسية، ولكن يتم إعداد تقرير بالنتائج، لتختار إدارة الكلية أفضل الطلبة للانضمام للقوات المسلحة.