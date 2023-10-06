ارتفاع عدد ضحايا ومصابي الكلية الحربية السورية لـ368 بينهم نساء وأطفال

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 شهيدا، منهم 31 من النساء و5 أطفال، وذلك في حصيلة غير نهائية.

ارتفاع عدد المصابين لـ277 شخص حتى الآن

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية، عن وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد المصابين لـ277 شخص حتى الآن.

وكان وزير الصحة الدكتور السوري الدكتور حسن الغباش، أوضح أمس في اتصال مع أحد الفضائيات السورية، أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان على الكلية الحربية استجابت لمنظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري.

وضع الجرحى متفاوت الخطورة والكوادر الطبية جاهزة

وأوضح وزير الصحة السوري، أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

وتعرض حفل تخرج طلاب الكلية الحربية بحمص لهجوم ارهابي بطائرات مسيرة تسبب في وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين.