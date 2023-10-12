نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية: زيادة الدراسة لـ4 سنوات

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية الجوية، إنه تم الاحتفال اليوم بتخرج الدفعة «90 طيران وعلوم عسكرية»، والتي تم إعدادها وفق مقتضيات تطور أسلحة الجو بشكل غير مسبوق في الفترة الماضية.

وأضاف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لشؤون الكلية الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، أن أول خطوة لتخريج طيار مصري على أعلى مستوى، كانت اختيار الطلبة بمعايير صارمة، مع إعداد المقبولين على كل المستويات، ومنها إعداد معرفي، وبدني، ومهاري.

ولفت اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، إلى اهتمام إدارة الأكاديمية العسكرية المصرية بالوعي والمعرفة للطلبة، ليتخرجوا وهم على درجة عالية من الوعي والإدراك والمعرفة لكل ما يدور حولهم، خصوصًا مع التطور السريع في أسلحة الجو المختلفة.

وأوضح أن الكلية حريصة على المشاركة في معارض الطيران الدولية، ومن بينها «إيديكس»، للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه ترسانات الطيران في العالم، من طائرات، وتسليح لها، وأنظمة مركبة عليها، مشيرًا لمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والضباط، والطلبة في تلك المعارض.

ولفت إلى التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في التدريبات المشتركة والتعاون بين الجانبين في التعرف على أحدث ما وصل إليه العلم.

وأشار إلى زيادة عدد سنوات الدراسة في الكلية إلى 4 سنوات بدلاً من 3 بعد انضمامها إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، وأن الطلبة أصبحوا يدرسوا بكالوريوس التجارة تخصص إدارة مطارات، وبكالوريوس نظم معلومات تخصص طيران، لتخدم الدراسة المدنية التخصص العسكري، فضلاً عن وجود دارسين وافدين من دول صديقة وشقيقة.

وأوضح أن سرعة استيعاب الطيار المقاتل للسلاح الحديثة ومن أنظمة مختلفة غربية وشرقية، هي دليل على الإعداد الجيد من الكلية الجوية لهم، ليستطيعوا استيعاب أحدث التكنولوجيات العالمية في وقت قصير.