المؤبد لمتهمين شرعا في قتل آخر ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، بالحكم المؤبد لمتهمين شرعا في قتل آخر بعد أن ادعى إقامة علاقة غير شرعية مع ابنة أحدهما ببورسعيد، كما أمرت بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

انعقاد محكمة جنايات بورسعيد

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد انعقدت اليوم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبدالله، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير خضير، بالسجن قد حكمت بالمؤبد على مُتهمين شرعا في قتل آخر ببورسعيد.

جاء ذلك في القضية التي تعود أحداثها إلى 26 مارس عام 2023 بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها ع ا ا ح، وم م ا ا - عاطلين، إذ شرعا في قتل المجني عليه محمد علي إبراهيم السيد عبد الباقي عمدا سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية، وذهبا إلى حيث تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح الناري، قاصدا من ذلك قتله وانهال عليه الآخر ضربا بالسلاح الأبيض وأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

إلا أنه قد خابت جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وسرقا الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، وحازا وأحرزا سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وحازا واحرزا اسلحه بيضاء.

وشهد المجني عليه بأنه حال تواجده أمام الحانوت خاصته تفاجأ بقدوم المتهمان نحوه حاملان الأول لسلاح ناري بندقيه خرطوش ويحمل الثاني سلاحا أبيض، فأطلق صوبه الأعيرة النارية فيما قام الأول بملاحقته بالسلاح، قاصدين من ذلك قتله وسرقة الهاتف المحمول الخاص به.