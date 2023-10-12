رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة: 100% نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان

قال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الإنتاج الحربي صدق على ما يلي، أولا منح طلبة الدفعة 117 حربية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

وأضاف: «منح طلبة الدفعة الثانية ضباط متخصصين وطلاب الدفعة الثالثة من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة 74 بحرية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريس العلوم البحرية».

وتابع: «منح طلبة الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية، ومنح طلبة الدفعة 51 دفاع جوي والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي».

وواصل: «منح طلبة الدفعة 60 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة الخامسة والسادسة من كلية الطب للقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفنية للقوات المسلحة».

وأكد أن نسبة النجاح بلغت لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.