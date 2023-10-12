أشرف سنجر: الرئيس السيسي يحاول إدارة مشهد الصراع الفلسطيني بكل الحلول الدبلوماسية

تحدث الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن دور مصر المهم للدفع نحو مسار التهدئة في القضية الفلسطينية.

وقال سنجر في حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لا أحد يستطيع أن يقلل من شأنه، مؤكدًا أن مصر دافعت بالدم عن القضية الفلسطينية ودفعت الكثير إلى أن بدأت طريق السلام.

الوصول إلى طرق السلام

وتابع أن ما نشهده الآن حملا كبيرا جدًا على الرئيس السيسي، لأنه أمام التزام أخلاقي، والرئيس السيسي في تكوينه الشخصي يحب الوصول إلى طرق السلام وإدارة مشهد الصراع بكل الحلول الدبلوماسية.

وأضاف أن الأزمة الحالية مختلفة تمامًا عما شهدته القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل تعرضت لصدمة كبيرة بسبب الهجمات التي حدثت.

التصعيد الإسرائيلي

كما أشار إلى أن رد الفعل الأمريكي والأوروبي به الكثير من المغالاة، مؤكدًا أن القتلى والأسرى الإسرائيليين يعتبرون ورقة ضغط تزيد من صعوبة الأزمة لدى إسرائيل.

وأكد أن الوضع في فلسطين خطير جدًا خصوصًا مع حالة التصعيد الإسرائيلي الذي يأخذ مباركة كاملة وعمياء من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في أخذ مواقف لقتل المدنيين الأبرياء الذين ليسوا مسئولين عن العمل العسكري، لأن هذا العمل اتخذته حركة وليست دولة.