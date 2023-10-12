الرئيس السيسي يشهد تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية
كتب:
مريم جاد
07:52 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية منها؛ خريجي الكلية الحربية، والبحرية، والجوية، والعسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والعسكرية التكنولوجية، وكلية الشرطة، وخريجي الدورة الأولى للفروسية.
ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.