الرئيس السيسي يشهد تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية منها؛ خريجي الكلية الحربية، والبحرية، والجوية، والعسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والعسكرية التكنولوجية، وكلية الشرطة، وخريجي الدورة الأولى للفروسية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.