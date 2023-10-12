الرئيس السيسي يشهد عرض لوحات فنية عن الضربة الجوية والعبور بحفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عروض فرق الموسيقى العسكرية، وتضمن العرض لوحات فنية تعبر عن الضربة الجوية الأولى للقوات المسلحة، وشكلت الفرق بأجسادها جملة «إرادة وطن» و«قوة مصر».

وتضمن العرض لوحات فنية تعبر عن العبور والاقتحام، وشكلت الفرق بأجسادها جملة «سيناء أمل جيل».

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.