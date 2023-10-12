عضو «الشيوخ»: مصر لم تتأخر أبدًا عن القضية الفلسطينية والرئيس السيسي يعتبرها أولوية

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بدعم ومساعدة وإغاثة الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي المستمر حتى اللحظة، منوها بإطلاق التحالف الوطني حملات للتبرع بالدم، لدعم فلسطين عبر سيارات متنقلة تجوب المحافظات، ووسط استجابة شبابية منقطعة النظير وإعداد قافلة شاملة من المساعدات الإنسانية والعلاجية.

وقال محسن، في بيان له اليوم، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن دعم القضية الفلسطينية والرئيس السيسي يعتبرها أولوية مصرية وعربية، مشيدا بالتفاعل الهائل والواسع من جانب التحالف الوطني لدعم الأشقاء الفلسطينيين، جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة، وبالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

دور إنساني كبير للتحالف الوطني

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يقوم بدور إنساني كبير ويواصل جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، في إطار دعم وتضامن مصر لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

واختتم النائب أحمد محسن، بالتحذير من موجة العدوان الإسرائيلي الراهنة، قائلا إنها الأخطر والأكثر وحشية، وقد تدفع المنطقة كلها إلى الفوضى، وعدم الاستقرار، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالانصياع لدعوات السلام ووقف حمام الدم.