وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر لبحث الأزمة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن جولته الحالية في منطقة الشرق الأوسط، ستتضمن عقد لقاءات مع قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر، لبحث حل الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح «بلينكن»، في مؤتمر صحفي قبل قليل، على هامش زيارته للأراضي المحتلة، أن الإدارة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، مؤكداً سعي واشنطن للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل صباح اليوم الخميس، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه إلى عمان غداً الجمعة، للقاء العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية في العاصمة الأردنية الجمعة.