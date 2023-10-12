إدارة شؤون الضباط في القوات المسلحة تعلن أسماء أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية

أعلنت إدارة شؤون الضباط في القوات المسلحة، أسماء أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية، ومنح نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، طبقا لأدائهم وواجباتهم بتفاني وإخلاص أثناء الدراسة.

وأشارت إلى أنه من الكلية الحربية، ملازم تحت الاختبار عبدالرحمن طارق عبدالعزيز فهمي، وملازم تحت الاختبار أسامة حمدي محمد بخيت، وملازم تحت الاختبار أحمد مجدي عبدالخالق عمر، ورائد تحت الاختبار محمد مبروك إسماعيل إسماعيل، ونقيب تحت الاختبار الأمير محمد صبري حسين، وملازم تحت الاختبار دينا سيد أحمد حسن.

وأوضحت أنه من رئيسات التمريض ملازم تحت الاختبار رولا حسن عبدالمنعم شلبي، ومن الدورة الأولى فروسية رائد مكلف هديل محمد توفيق الحداد، ومن دولة فلسطين ملازم تحت الاختبار عمر غسان سعيد زيدان، ومن جمهورية تنزانيا ملازم تحت الاختبار أجري نتينجا بيتر.

ولفتت أنه من الكلية البحرية ملازم بحري تحت الاختبار الحسن الحسين عبداللطيف الصيفي، ومن الجمهورية اليمنية ملازم بحري تحت الاختبار عبدالله عمر عبدالعزيز مساوي، ومن جمهورية جيبوتي ملازم بحري تحت الاختبار إدريس جيدي إره موسى.

ومن الكلية الجوية ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن أحمد وجيه، وملازم أول تحت الاختبار عبدالرحمن صبري محمد محمود، ومن الكلية الفنية العسكرية ملازم أول تحت الاختبار أحمد عصام عبداللطيف علي، ومن مملكة البحرين ملازم أول تحت الاختبار عبدالعزيز حسن يوسف آل بورشيد.

ومن كلية الدفاع الجوي ملازم تحت الاختبار أنور أسامة أنور دويدار، ومن المملكة العربية السعودية تحت الاختبار عمر محمد عطية الزهراني، ومن كلية الطب للقوات المسلحة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد هشام عبدالفتاح خفاجي، وملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد أشرف إبراهيم الدهشان، ومن جمهورية جنوب السودان ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار ديو مكور شوت.

ومن الكلية العسكرية التكنولوجية ملازم تحت الاختبار أبانوب رفعت ملاك شحاتة، ومن جمهورية القمر المتحدة ملازم تحت الاختبار زغلول محمد علي ضيا.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.