حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية يعلن دعمه لحازم عمر في انتخابات الرئاسة

عقدت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية اجتماعا مهما لمناقشة خطة دعم المهندس حازم عمر في انتخابات الرئاسة المقبلة وذلك بحضور النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية والنائب محمد الرشيدي الأمين العام المساعد وبحضور أغلب أمناء الأقسام وتشكيلاتهم.

وبدأ الأجتماع بعزف السلام الجمهوري ثم تلاه كلمة النائب مجدي الوليلي والتي أعرب من خلالها عن خالص شكره وتقديره لكافة أعضاء الأمانة عن تلبيتهم دعوة الحضور لهذا الواجب الوطني ودعا الجميع للوقوف دقيقة حداد على شهداء الأقصى وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

دعم حازم عمر

قال «الوليلي»، إن دعمنا اليوم للمهندس حازم عمر يأتي في إطار استراتيجية الحزب والتي كانت واضحة منذ تأسيسه في الثاني عشر من سبتمبر من عام 2012.

استراتيجية الحزب

وتابع: لقد كان أحد عناصر هذه الاستراتيجية أن يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحًا رئاسيًا وأن يصقله بالخبرات وذلك في غضون عشر سنوات من تاريخ إنشاء الحزب، وجرى الإعلان عن تلك الاستراتيجية بشكل واضح عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال منافستنا بالانتخابات النيابية في نوفمبر من عام 2015.

واستكمل: اليوم وبعد أن استطعنا بالفعل تحقيق جزء كبير من تلك الاستراتيجية، وأصبحنا بالفعل ثاني أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد الأعضاء في غرفتي النواب والشيوخ بواقع 50 عضوا في البرلمان و17 عضوا في الشيوخ تم عمل استفتاء من الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب وجميع أمناء المحافظات وكان رأي الأغلبية بنسبة 65% تؤيد الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبهم أكد الأمناء المساعدون للحزب بأمانة الإسكندرية نحن ندعم اليوم ترشح المهندس حازم عمر للرئاسة إيمانا منا بالديمقراطية الحقيقية الموضوعية.