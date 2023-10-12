الرئيس السيسي: واجهنا الإرهاب والترويع واستعدنا بناء المؤسسات لتنعم مصر

قال الرئيس السيسي، إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معًا قوى الشر والظلام التي أرادات أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور الله باقيًا ليفيض على العالم بالسلام والمحبة.

واجهنا الإرهاب والترويع واستعدنا بناء المؤسسات

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، «واجهنا الإرهاب والترويع واستعدنا بناء المؤسسات. واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني، عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدر الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».