الرئيس السيسي: نحتفل بتخريج جيل جديد من أبناء مصر في مدرسة العسكرية المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن، محافظين على أرضه ومقدرات شعبه، واختاروا أن يكونوا درعه وسيفه، وتسلحوا بالعلم والإيمان في الأكاديمية العسكرية العريقة.

وأضاف الرئيس السيسي، «أوجه لهم كل التهنئة بانضمامهم لصفوف القوات المسلحة خير أجناد الأرض»، مقدما التهاني للأسر التي تحصد اليوم ثمار ما زرعته في الأبناء من قيم ومبادئ.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، التحية لشهداء مصر الأبرار، الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وتظل كرامته مصونة ورايته عالية بين الأمم.