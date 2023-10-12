الرئيس السيسي: أي صراع لا يؤول إلى السلام عبث لا يعول عليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه إدراكا مني أن أي صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه، فإنني أدعو كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم؛ والعودة فورا للمسار التفاوضي تجنبا لحرائق ستشتعل، فلن تترك قاصيا أو دانيا إلا وأحرقته.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته، أن مصر مستعدة أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.