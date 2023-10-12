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خريجو الأكاديمية العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

كتب:

مريم جاد
08:23 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
خريجو الأكاديمية العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

خريجو الأكاديمية العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

أدى خريجو الدفعات الجديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية يمين الولاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان ذلك خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الكليات الحربية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

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