خريجو الأكاديمية العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

أدى خريجو الدفعات الجديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية يمين الولاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان ذلك خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الكليات الحربية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.