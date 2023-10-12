نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر: تفعيل خطط توعوية وإعداد برامج متكاملة للتثقيف

عقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اجتماعا بفرع سوهاج بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة بسوهاج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة بالدعوة

تناول المحرصاوي سبل تعزيز دور فرع سوهاج في نشر رسالة المنظمة ودعم قيم التعاون والعيش المشترك وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإيصال رسالة الإسلام الوسطى المعتدل لأجيال الشباب وجميع الفئات.

وأكد نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على تفعيل خطط التوعية وإعداد برامج متكاملة للتثقيف من خلال الدورات وغيرها من الفاعليات.

جهود المنظمة بالمحافظة

وثمن الدكتور المحرصاوي جهود فروع المنظمة بالمحافظات موضحاً أهمية وخطورة رسالة المنظمة وخاصة للأطفال وهى التركيز على غرس قيم التسامح وقبول الآخر والعيش السلمي.

من جانبه رحب الدكتور حمادي رئيس فرع المنظمة بسوهاج بهذا اللقاء موضحاً أنه دفعة قوية للعمل في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن مجلس إدارة الفرع ناقش العديد من خطط العمل والاستراتيجيات للوصول تحقيق رسالة المنظمة بصورة فعالة ومؤثرة.

ووجه رئيس فرع المنظمة بسوهاج التحية والتقدير لقيادات الأزهر على كافة صور الدعم والحرص على نشر وسطية الإسلام من خلال منبر الأزهر بين كل المنتمين للصحن الأزهري من مختلف الجنسيات والاعراق.

درع المنظمة لمحافظ سوهاج

وكان المحرصاوي قد استهل نشاطه بسوهاج بزيارة إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يرافقه الدكتور حمادي وأعضاء مجلس إدارة فرع سوهاج، وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى تحقيق أهداف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف .

وقدم المحرصاوي درع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لمحافظ سوهاج تقديراً لجهوده الصادقة في التعاون مع المؤسسة الأزهرية.

لقاء بمطرانية الأرثوذكس بسوهاج

والتقى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف خلال فعاليات زيارته اليوم بنيافة المطران الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج.

واختتم الدكتور المحرصاوي زيارته بعقد محاضرة علمية بكلية اللغة العربية بجرجا تناول فيها التحقيق.