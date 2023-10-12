«مياه سوهاج» تستطلع آراء المواطنين بدار السلام للتعرف على جودة الخدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز دار السلام للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن مسئولي التوعية بالشركة أجروا 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن.

استطلاع آراء المواطنين بمركز الخدمة

وجرى استطلاع آراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء دار السلام للتاكد من حصول العملاء على الخدمات في سهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن وكذلك بحث شكواهم وحلها في حالة وجود ذلك.

جودة الخدمات المقدمة بمياه سوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.