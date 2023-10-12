تحرير 133 محضرا خلال حملات تموينية لضبط الأسعار في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، صباح اليوم الخميس، لـ«الوطن» أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال المحافظة، وذلك من اجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 133 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل تموين سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، التي أسفرت عن تحرير 133 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق