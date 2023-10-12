حزب مصر أكتوبر: موقف مصر واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، موضحة أن سياسة مصر الخارجية تهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون.

جيهان مديح: الرئيس السيسي حريص على دعم الشعب الفلسطيني

وأشارت مديح، في بيان لها، إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، موضحة أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر، بموقف الدولة المصرية في تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف دول العالم للتوصل السريع لحلول سريعة تضع حلا للمعاناة التي يمكن يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة على ضرورة التوصل لحلول تؤدي إلى عدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكدت مديح، على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وتأكيدها الدائم على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف بناء المستوطنات.

الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، دعوة الرئيس السيسي لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.