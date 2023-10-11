حزب «مصر أكتوبر»: تهجير الفلسطينيين محاولة فاشلة لتصفية أهم قضايا العرب

حذرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»، من محاولات سلطات الاحتلال إجبار الفلسطينين على النزوح خارج أراضيهم التي هي حق أصيل وتاريخي، منوهة بأن الإجماع الشعبي الفلسطيني يجب أن يكون على قلب رجل واحد ويتمسك بحقوقه التاريخية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ القديم والحديث.

أضافت «مديح» في بيان، أن تخيير أصحاب الأرض بين الموت تحت القصف والأنقاض أو النزوح خارج أراضيهم، محاولة فاشلة كررتها سلطات الاحتلال من قبل وتصدت لها مصر وفلسطين على حد سواء، لافتة إلى أن النزوح وترك الأرض يحقق هدف المحتل في تصفية القضية لصالحه.

شدد رئيس حزب «مصر أكتوبر»، على ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم الأشقاء والخروج من محنتهم، التي سيقف أمامها التاريخ طويلا، بعد ما تعرضوا له من اعتداءات وحشية من المحتل الغاشم وقواته.

وأشادت بكلمة الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين على هامش حفل تخرج طلبة كلية الشرطة، بشأن الأمن القومي المصري.