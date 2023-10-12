الرئيس السيسي: البعض يسعى لحرف مسار القضية الفلسطينية إلى صراع صفري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حكم التاريخ والجغرافيا صاغ ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، مما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع، مضيفا «حين كانت الحرب كنا مقاتلين وعند السلام كنا له مبادرين، ولم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا».

وأضاف، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، «اليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية، إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأخلاق والأديان».