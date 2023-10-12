الرئيس السيسي: مصر بها 9 ملايين ضيف لكن في غزة الوضع مختلف ويعني تصفية القضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها 9 ملايين من الضيوف، وصلوا لمصر من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام، لكن بالنسبة لقطاع غزة؛ الخطورة هناك كبيرة لأنها تعني تصفية القضية، ومن المهم أن ننتبه لذلك.

وتابع: «أنا قولت في الأول الرقم والناس اللي موجودة واستقبلناهم عندما كان الأمر يتعلق بمشاكل أمنية في بلادهم، لكن الأمر هناك مختلف، القضية دي قضية القضايا والعرب كلهم، ومهم أن شعبهم يفضل صامد ومتواجد على أرضه وهنبذل أقصى جهد علشان نخفف عنهم».

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.