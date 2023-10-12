الرئيس السيسي: «مصر هتفضل بفضل الله باقية وصامدة وقادرة بكم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا منذ عام 2011 والظروف صعبة، ومن أزمة إلى أزمة، «لكن عزاءنا إن ربنا يسلم البلد دي من كل شر وسوء، وإن كان الأمر مرتبط، مش هقول بحاجة بسيطة، حياة وتكلفتها، لكن فيه فرق كبير جدا بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة وخراب دول».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023: «مصر هتفضل بفضل الله باقية وصامدة وقادرة بيكم أنتم ومحدش هيقدر ويستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم، لكن قدرة مصر على تأمين وحماية نفسها بفضل الله كافية، لكن شعبها كمان هو مسؤول معانا عن حفظ مصر وأمنها.. اوعوا حد يزيّن لكم أو يفتنكم ويخليكم كفاية خراب الدول الأخرى».

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.