الرئيس السيسي: نبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد ووقف القتال في غزة
كتب:
محمد أيمن سالم
08:57 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد والقتال في غزة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.
الرئيس السيسي: اتصالاتنا لا تتنهي لدعم الشعب الفلسطيني
وأضاف الرئيس السيسي: «اتصالاتنا لا تنتهي، ونكلم الجميع القادة والمسؤولين وهم أيضا يبادولنا الاتصال، وحريصين على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة».
اتصالات مع قادة الدول العربية
وتابع: «نتحرك مع أشقائنا من قادة الدول العربية، ونحن متعاطفين جدا ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر بعقولنا كي نصل إلى السلام والأمان ومستعدون للتكلفة في إطار قدراتنا وإمكانياتنا، ولم نسبب مشكلة لأحد».
جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.