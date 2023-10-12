برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة للإنسانية لوقف نزيف الدماء الفلسطيني

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، بمثابة رسالة للإنسانية نحو السلام، التي أكدت ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، من أجل التحرك العاجل لوقف نزيف الدماء، والحيلولة دون تدهور الأوضاع بفلسطين، وضمان وصول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح في بيان، أن كلمة الرئيس أبرزت ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، والدفع بقوة في إتجاه تحقيق السلام العادل فى المنطقة، استنادًا إلى حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار «عمار»، إلى أنها حملت تأكيد أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا مجال للتهاون أو التفريط فيه، وذلك برسائل قاطعة وحاسمة للداخل والخارج، بقدرة مصر في حماية أمنها القومي والذي يعد في مقدمة أولويات القيادة السياسية والمساس به تحت أي ظرف هو خط أحمر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عكست الثقة العربية فيما تقوم به مصر من جهود، التي دائما ما كانت في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، وركيزة استقراره، مشددا على أن المرحلة الراهنة، تتطلب من الجميع التكاتف والوقوف على قلب رجل واحد، لا سيما الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا، ومن الضروري معرفة التحديات المحيطة بالمنطقة حتى ندرك طبيعة ما نواجهه من خطر يهدد سلامة مصر وأمنها، مبديا ثقته في قدرة الرئيس السيسي على العبور بمصر إلى بر الأمان واتخاذ كافة القرارات التي تدعم أمنها وحمايتها، وسط ما يموج بالمنطقة من توترات صعبة.