«مستقبل وطن» ينظم اجتماعات في كل المحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانات حزب مستقبل وطن، في جميع محافظات الجمهورية، اجتماعات تنظيمية، اليوم، ضمت أمانات المحافظات والهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الأمانات النوعية وأمناء التنظيم، وأمانات المراكز والوحدات الحزبية، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن عدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، في أعقاب إعلان الحزب تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

حزب مستقبل وطن

وتناولت الاجتماعات التنظيمية في محافظات الجمهورية كافة، تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، والتأكيد على ضرورة الالتزام التنظيمي والحزبي من جانب جميع قيادات ونواب وأعضاء الحزب، بالتوجيهات والتكليفات المركزية خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل في ظل حالة الحراك التي يشهدها الحزب في مختلف الاتجاهات التنظيمية والسياسية.

المبادرات المجتمعية

كما تم بحث سبل العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات ترسيخ تواجد الحزب بالشارع، وكيفية الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجا. و تم التأكيد على خطط تأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد.