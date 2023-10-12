خالد أبو بكر: حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية مشهد وطني من الطراز الرفيع

علق الدكتور خالد أبو بكر، على حفل تخريج دفعة جديدة في الأكاديمية والكليات العسكرية، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانتهى قبل قليل، قائلا: «مشهد جعل المشاعر الوطنية مرتفعة وملتهبة، فقد شاهدنا مصر قوية ووقفنا على قوتنا وقوة جيشنا والشرطة المصرية».

مشهد جاء في توقيته

أضاف أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه عبر قناة «أون»: «تابعنا مشهدا وطنيا من الطراز الرفيع على مدار 3 أو 4 ساعات، هذا المشهد جاء في توقيته المناسب وحمل رسالة كبيرة جدا والعالم كله يرانا».

وتابع: «كل بيت مصري شعر بالفخر اليوم، شعرت أنا وزملائي بكم هذه البلد كبيرة وكم نحن أقوياء والمشهد العام للدولة المصرية منضبط وكيف تستطيع الدولة حماية حدودها، لم نتكلم لكننا جعلنا العالم يرى ما نملكه، فنحن لدينا علم وإمكانيات وقوة».

احتفال لن تنساه الأجيال المقبلة

وأوضح، أن المشهد يُدرس، وعندما قررت مصر الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصار حرب أكتوبر كان الاحتفال كما يجب ولن تنساه الأجيال المقبلة: «الدقة كبيرة ولا مكان للخطأ وهناك إمكانيات وأسلحة، تابعنا العرض لمدة 4 ساعات بوطنية شديدة جدا، الشعب المصري اطمئن وازداد فخرا».