أستاذ تاريخ: الإعلام لعب دورا مهما قبل نصر أكتوبر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن العدو بعد حرب 1967 صور نفسه بأنه لا يقهر، والإعلام عمل على رفع الروح المعنوية لدى المصريين كما حدث في قضية تنحي الرئيس جمال عبدالناصر، وساهم في التفاف الشعب حول الرئيس وبالفعل رفض الشعب قرار التنحي، وبعد حرب 1973 كل الكتابات والأفلام والأغاني مجدت في الانتصار.

كيف لعب الإعلام دورًا مؤثرا قبل نصر أكتوبر؟

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتلفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر».

ضرورة مواجهة الشائعات

وأكد: «نحتاج جهدا لمواجهة الشائعات التي تؤثر على أفكار أبنائنا، ويجب على الأسرة والكنيسة والمدرسة والمسجد والسوشيال ميديا الوطنية ضرورة المواجهة، كما نحتاج لقنوات توثيق وقنوات تنطق بلغات أخرى لأننا مستهدفين لحظيا من أجل هدم الدولة، فنحن نتعرض لهجوم من أجل إفقادنا القدوة».