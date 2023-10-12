«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، قائلة إن خلال الفترة المقبلة على المواطنين الحفاظ على الصحة العامة والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية كقاعدة أولى للحفاظ على الصحة.

التعليمات والإرشادات المهمة

وقدمت الوزارة مجموعة من التعليمات والإرشادات المهمة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وجاءت على النحو التالي:-

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

-الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف

-تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة

-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الهامة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه لا يجب الحصول على أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وحذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الحصول على مجموعة البرد أو حقن البرد، مشيرة إلى أن هذه الحقن ضارة على أجهزة الجسم لأنها مكونة من مواد غير مناسبة لجميع الأشخاص، مؤكدة أن الطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن وصف العلاجات والأدوية.