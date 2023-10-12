كيف علق الرئيس الروسي بوتين على أزمة فلسطين: «معقدة وحساسة»

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القضية الفلسطينية بأنها «معقدة وحساسة»، مؤكدًا أنه من الضروري تجنب توسع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من الضروري تجنب توسع النزاع

ونقلت «روسيا اليوم» تعليق الرئيس بوتين على أزمة العدوان على غزة، وقضية فلسطين قائلًا: «بالطبع من الضروري تجنب توسع النزاع، لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط».

وانتقد بوتين الإدارة الأمريكية واتهمها بالفشل في إدارة ملف فلسطين، مضيفًا أن هذا أمر واضح، وأن الولايات المتحدة ابتعدت عملياً عن الأطراف الدولية السابقة لحل هذه المشكلة، مؤكدًا وجود العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا، وأن الأمريكيين احتكروا عملياً عملية التسوية، مؤكدًا أن بلاده تؤيد دائماً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

لا أعرف إذا ما كانت الولايات المتحدة ستغير سياستها في الشرق الأوسط

ووجه أحد الصحفيين سؤال لبوتين عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سياستها في الشرق الأوسط، ورد بوتين قائلًا: «لا أعرف، عليك أن تسألهم».

ودخل العدوان على غزة يومه السادس اليوم الخميس، مما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين، ودمرت قوات الاحتلال أحياء فلسطينية كاملة كما استهدفت مستشفيات وسيارات إسعاف، وقطع الكهرباء وإمدادات المياه والغذاء عن سكان قطاع غزة، الذين يعيشون تحت حصار إسرائيلي شامل.