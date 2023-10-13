الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية من مولد السيد البدوي في طنطا

على أنغام الابتهالات والمدائح والأناشيد يحتفل الآلاف من محبي ومريدي العارف بالله سيدي أحمد البدوي، بالليلة الختامية للمولد في طنطا، ويحيى الحفل الختامي الشيخ محمود التهامي ابن الشيخ ياسين التهامي شيخ المداحين.

وحرصت الطرق الصوفية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالغربية على إقامة احتفالات الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، بساحة المسجد الأحمدي، والتي تسع للآلاف من المواطنين المحبين والمريدين للعارف بالله شيخ العرب.

وشهدت احتفالات هذا العام زحما كبيراً من قبل المواطنين الذين حرصوا على التوافد مبكرا على مسجد السيد البدوي بطنطا، للمشاركة في احتفالات المولد بعد غياب استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

عودة الاحتفالات في طنطا

وأعلنت محافظة الغربية عودة احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا هذا العام، وبدأت الاحتفالات الجمعة الماضية بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والذي أدى صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتستمر احتفالات مولد السيد البدوي أسبوعًا وجرى الاحتفال بالليلة الختامية أمس الخميس ويحيى الحفل الشيخ محمود التهامي، على أن يقيم شيخ المداحين ياسين التهامي حفلًا مساء الجمعة، قبل مغادرة المحبين والمريدين إلى مدينة دسوق وحضور احتفالات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي.