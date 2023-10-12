الآلاف في احتفالية الليلة الختامية لمولد السيد البدوي بطنطا (صور)

توافد الآلاف من المحبين والمريدين، لحضور حفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي بطنطا، وذلك بحضور الشيخ محمود التهامي، لإحياء حفل الليلة الختامية، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة لتأمين الاحتفالات.

وشهد ضريح السيد البدوي بطنطا، زحاما شديدا من قبل المحبين والمريدين لزيارة الضريح، ومقتنيات السيد البدوي وتلاميذه، وحرصت مديرية الأوقاف بالغربية، وإدارة مسجد السيد البدوي بطنطا، بالعمل على تنظيم عملية دخول وخروج الزائرين وتخصيص مكان للسيدات منعا من الزحام والتكدس أمام الضريح.

إحياء الليلة الختامية

وحرصت الطرق الصوفية على إقامة السرادقات والخيام بمنطقة السيد البدوي لاستقبال المريدين والمحبين من أنباء الطرق الصوفية؛ للاحتفال بمولد السيد البدوي بطنطا في الليلة الختامية، وقام المنشدون بإلقاء الأناشيد والابتهالات، كما يحيي الحفل أمام مسجد السيد البدوي الشيخ محمود التهامي.

عودة الاحتفالات

يذكر أن احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا، تم إلغاؤها لمدة 3 سنوات متتالية بسبب جائحة كورونا، وتم عودة الاحتفالات هذا العام بحضور الآلاف من المحبين والمريدين الذين توافدوا من مختلف محافظات الجمهورية، لحضور حفل ليلة الختامية.