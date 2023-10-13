عاجل.. تغير جديد في الأحوال الجوية.. يبدأ بعد منتصف الليل و«الأرصاد» تحذر سكان القاهرة

رغم البيانات الرسمية التي كشفت أن هناك طقسًا مائل الحرارة، خرجت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل وقت قليل تكشف عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر ليسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره.

تفاصيل طقس ساعات الليل

وبجانب الانخفاض الطفيف، تستمر تشكل السحب على شمال البلاد ما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، وهناك فرصة محتملة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

معلومات عن طقس الجمعة

وبحسب البيان الأساسي، كشفت الأرصاد الجوية أن هناك طقس مائل للحرارة يسود نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة أيضا في وقت سابق عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بالظاهرة الجوية الأساسية وهي الشبورة المائية فهي تحدث من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة ٧ صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

أما عن نشاط رياح تأتي على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

معلومات عن الشبورة المائية

الشبورة المائية في الصباح هي ظاهرة طبيعية، تتكون من سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض، وغالبا ما تكون نتيجة رياح قادمة من مسطح مائي، خاصة البحر المتوسط، حيث تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء الذي يعمل على تكوينها.

وتنشأ الشبورة المائية في اللحظة التي تتلامس فيها الرياح للأرض الباردة، ذات الحرارة المنخفضة، وغالبا ما تتشكل على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية أو المسطحات المائية، حينما يتكثف الهواء المحمل ببخار الماء على مسافات قريبة جدا من الأرض، لتعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، وفق حديث خبراء الأرصاد الجوية.