سر ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية في ثاني أيام الخريف.. و«الأرصاد» تحذر

بدأ رسميا فصل الخريف أمس السبت 23-9-2023، وهو أجمل فصول السنة حيث يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، لكنه رغم ذلك توجد به ظاهرة جوية يجب الحذر منها وخاصة أثناء السفر، حيث يكثر حدوث الشبورة المائية التي تصل في كثافتها أحيانًا إلى حد الضباب، حتى في حالات استقرار الأحوال الجوية.

ألأرصاد تحذر من الشبورة المائية

ولم يكد يمضى اليوم الأول من فصل الخريف، إلا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، لافتة إلى أنها تنتشر في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية.

سبب تكون الشبورة المائية الكثيفة؟

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب تكون الشبورة المائية الكثيفة في فصل الخريف، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الرطوبة القريبة من سطح الأرض، ويتسبب في عدم وجود سحب مؤثرة بشكل كبير وهدوء نسبي للرياح، مشيرة إلى كل هذه العوامل تساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة ويبدأ الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت الدكتورة منار غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وجود نسب رطوبة وانخفاض درجات الحرارة والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، يزيد كثافة الشبورة المائية، والتي تؤثر على الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن هذا هو المتوقع طوال فصل الخريف، وتتأثر بها البلاد اليوم وغدا على بعض الأماكن القريبة، من الطرق الزراعية والصحرواية القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة الأحد 24 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.