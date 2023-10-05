هيئة الأرصاد: 5 ظواهر تضرب الإسكندرية غدا واحذروا الشبورة المائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من 5 ظواهر تضرب الإسكندرية غدا الجمعة، نتيجة استمرار حالة التقلبات الجوية، ويستمر معدل انخفاض درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط الأمطار، وارتفاع أمواج البحر وظهور شبورة مائية وغيوم على الطرق الزراعية، وطالبت الأرصاد المواطنين الراغبين في الذهاب إلى عروس البحر بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع توخي الحذر.

طقس الإسكندرية غدًا الجمعة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية يشهد غدا الجمعة، اعتدالا في درجات الحرارة نهارا، حيث تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة.

تحذير لزوار الإسكندرية بسبب الظواهر الجوية

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية، للزوار المتجهين إلى مدينة الإسكندرية لقضاء الإجازة بسبب الشبورة المائية التي تمثل خطورة خلال عمليات السفر، خلال فترة الفجر وحتى الصباح، وطالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

ظواهر جوية بالإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار، بنسبة 30% وهو أقل من اليوم، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا، ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.25 إلى 1.75 متر، وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، ويجب الحذر خلال نزول الماء، أو عمليات الصيد.