الأرصاد تكشف سبب ظهور الشبورة المائية في فصل الصيف: امتداد لمرتفع جوي

فسرت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ظهور الشبورة المائية في فصل الصيف، قائلة إنَّ الشبورة المائية في فصل الشتاء تكون كثافتها كبيرة، ولكنها موجودة في باقي الفصول، ومعني وجودها خلال هذه الأيام هو وجود امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، مع ارتفاع نسب الرطوبة الموجود في الجو، وهدوء في سرعات الرياح في فترة الصباح الباكر، فـ كل هذه العوامل تؤدي لتكون الشبورة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج مذاع على قناة DMC، أنَّ الشبورة المائية التي ظهرت اليوم خفيفة وهي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس تقريبًا، ولا تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية مثل الشبورة التي تكون موجودة في فصل الشتاء أو الخريف.

وتابعت أنَّه من المتوقع منذ اليوم أن يكون هناك مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنَّ المناطق الساحلية تكون أعلى رطوبة، مشيرة إلى أنَّ درجات الحرارة هذا الأسبوع مرتفعة عن الأسبوع الماضي، فـ خلال هذا الأسبوع متوسط العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 و38 درجة مئوية، وهي أجواء شديدة الحرارة.

واستطردت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أنَّ الشبورة المائية مستمرة خلال هذا الأسبوع في فترة الصباح الباكر، موجهة نصيحة للمواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة بالتحديد.