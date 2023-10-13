«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم اجتماعا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، الاجتماع التنظيمي لكل المستويات التنظيمية بالمحافظة، والتي شملت أعضاء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمناء الأقسام والأعضاء التنظيميين ورؤساء الوحدات الحزبية، حيث حضر الاجتماع ما يزيد عن 1500 من أعضاء الحزب، ووجه الحضور رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والانتصار بقوة الشعب وقيادة الرئيس في معركتي البناء والبقاء، مؤكدين أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

الرئيس قدم حياة كريمة للمصريين

وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب أمين محافظة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ومؤسسات الدولة، وتكاتف الشعب المصري، استطاعت استعادة الأمن والاستقرار والنجاح في معركة البقاء والحفاظ على الدولة، حيث يخوضون معركة مستمرة للبناء، من إعادة البنية التحتية ومشروعات اقتصادية وخدمات صحية، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية حقيقة لا ينكرها أحد، وهي أزمة عالمية وليست مقتصرة على مصر القادرة على تجاوزها بالعمل الجاد والوعي ووحدة الشعب خلف قيادته الوطنية المخلصة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حملت إرثا من البنية التحتية المتهالكة والعشوائيات وغياب قدرات محطات الكهرباء وإمدادات الغاز والبترول، مضيفا أن الرئيس السيسي نجح في تغيير مقدرات الدولة وإعادة قدراتها سواء على البنية التحتية أو بناء محطات الكهرباء والانتهاء من العشوائيات وتقديم حياة كريمة للمواطن المصري.

التواجد بين المواطنين

كما تقدم النائب خالد شلبي عضو مجلس النواب وأمين التنظيم، بالشكر لجميع القيادات التنظيمية بمحافظة الإسكندرية، على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية الالتزام الحزبي لجميع قيادات وأعضاء الحزب لتنفيذ جميع التكليفات الصادرة من المستويات التنظيمية الأعلى، فالالتزام الحزبي والتواجد بين المواطنين هما الأساس للعمل الحزبي الناجح.

استكمال مسيرة التنمية

وأكد أمين التنظيم جاهزية الحزب وكل القيادات والأعضاء على مُختلف المُستويات التنظيمية للانتخابات الرئاسية، من خلال كوادر سياسية متواجدة على الأرض، وتشكيلات حزبية تدعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة ومُواصلة بناء الجمهورية الجديدة.