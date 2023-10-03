«حزب الجيل»: تأييد مطلق من أماناتنا في المحافظات لترشح الرئيس السيسي

قال محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، إن الشعب المصري سطر ملحمة جديدة من الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية من خلال الاحتفالات المؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجيل الديمقراطي يشارك بشدة في احتفالية تأييد السيسي

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن أعضاء الحزب في أمانات المحافظات على مستوى الجمهورية شاركوا بكثافة في الاحتفالات المؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح أن هذا التأييد المطلق من حزب الجيل الديمقراطي والشعب المصري يأتي انطلاق من مسؤليتنا السياسية وحرصنا على استكمال مسيرة الرئيس السيسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة وتحسين معيشة المواطن وحفاظا على الدولة الديمقراطية الحديثة.

دعم الحزب لإنجازات الرئيس

وأكد دعم الحزب لجميع الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية عملاقة وعلاقات اقتصادية وسياسة خارجية وداخلية لم تشهدها مصر في تاريخها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق محاور التنمية المستدامة وقطع شوطا كبيرا في النهوض بمختلف المجالات وعلى رأسها الصحة والتنمية الاقتصادية والعمرانية والصناعة والتجارة والعدالة الاجتماعية وتنفيذ مشروعات حياة كريمة لكل المصريين.