الجاليات المصرية بالخارج تعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن أبناء الجاليات المصرية في الخارج، تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوافد المصريون في الخارج على السفارات والقنصليات في إريتريا واليونان، لتحرير تأييدات ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نقلته قناة «إكسترا نيوز».

إشادات المصريين في الخارج بجهود الرئيس السيسي

وأشاد المصريون بالخارج، بالإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي خلال الفترتين الماضيتين، خاصة في ملف دعم المصريين بالخارج وأبنائهم.

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بحسب الجدول الزمني المعلن، ومن المقرر أن تستمر الهيئة في تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، موضحة في القرار رقم 4 لسنة 2023، أنّ الهيئة تتلقى الطلبات من التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وينتهي العمل في اليوم الأخير في الساعة الثانية ظهرا.

موعد إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

وكشف القرار عن موعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وهي الاثنين 16 أكتوبر، حيث يتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح وإعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم في صحيفتي الأخبار والجمهورية، إذ ينص القانون على نشر أخبار الهيئة في جريدتين واسعتي الانتشار.