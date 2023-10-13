هزة أرضية تضرب جزر الأزور البرتغالية على عمق 7 كيلومترات

ضربت هزة ارضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، جزر الأزور البرتغالية الواقعة على بعد حوالي 1000 ميل عن البر الرئيسي للبلاد، على عمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الجمعة.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور البرتغالية، وقت على مسافة كيلومترا.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوعي بؤرة هزة أرضية ضربت جزر البرتغالية على مسافة 1218 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فونشال.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور البرتغالية، وقعت كذلك على مسافة 1 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من بلدية فيلاس